  • Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии

Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа с Прагнанандхой в 7-м туре Sinquefield Cup.

25 августа пройдут очередные партии турнира в Сент-Луисе.

Grand Chess Tour

Пятый этап (Sinquefield Cup)

Сент-Луис, США

7-й тур

Начало партий – 20:30 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Сэм Севян (США)

Уэсли Со (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Турнирное положение: Каруана – 4 очка, Аронян, Прагнанандха – по 3,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 3, Дуда – 2,5, Абдусатторов – 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
