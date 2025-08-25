Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии
Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа с Прагнанандхой в 7-м туре Sinquefield Cup.
25 августа пройдут очередные партии турнира в Сент-Луисе.
Пятый этап (Sinquefield Cup)
Сент-Луис, США
7-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Сэм Севян (США)
Уэсли Со (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнирное положение: Каруана – 4 очка, Аронян, Прагнанандха – по 3,5, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 3, Дуда – 2,5, Абдусатторов – 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
