ФИДЕ осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до турниров

Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до участия в командных турнирах.

Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ближайший официальный старт мужских команд запланирован на сентябрь 2026 года – это Всемирная шахматная олимпиада в Узбекистане.

Ранее ФИДЕ допустила женскую сборную России до участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир пройдет в испанском Линаресе в ноябре 2025 года.