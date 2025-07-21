0

ФИДЕ осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до турниров

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до участия в командных турнирах.

Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ближайший официальный старт мужских команд запланирован на сентябрь 2026 года – это Всемирная шахматная олимпиада в Узбекистане.

Ранее ФИДЕ допустила женскую сборную России до участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир пройдет в испанском Линаресе в ноябре 2025 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoФИДЕ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира (жен). 1/2 финала. Лэй Тинцзе уступила Конеру на тай-брейке, Дешмукх победила Тань Чжунъи
1сегодня, 18:23
МИД Латвии отказался выдавать въездную визу президенту ФИДЕ Дворковичу
17сегодня, 16:01
Карякин о допуске женской сборной России к командному ЧМ: «Когда будут допускать под флагом России, тогда я скажу: да, это отличная новость»
вчера, 13:29
Ткачев о негативной реакции ECU на допуск россиянок: «Уверен, что это мнение меньшинства – конкретно европейских функционеров, а не спортсменов»
вчера, 10:17
Европейский шахматный союз выступил против допуска женской сборной России к командному чемпионату мира
29вчера, 08:51
10-летний шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым международным мастером в истории
1722 июля, 07:36
Смагин о допуске россиянок до ЧМ: «Недоброжелатели России будут стараться сорвать участие нашей команды»
322 июля, 06:29
Гунина о допуске женской сборной к командному ЧМ: «Однозначно будем бороться за медали. Неудачное выступление россиянок на Кубке мира – не показатель»
321 июля, 18:14
Дмитрий Губерниев: «Процесс допуска российских спортсменов продолжается, но это касается только летних видов. В зимних – пока швах»
721 июля, 16:33
Дворкович о допуске женской сборной России: «Ожидаем письма от МОК в течение 7-10 дней. По предварительным данным, они поддерживают наше решение»
121 июля, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50