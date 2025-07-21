ФИДЕ осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до турниров
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осенью рассмотрит вопрос о допуске мужской сборной России до участия в командных турнирах.
Об этом сообщили в пресс-службе организации. Ближайший официальный старт мужских команд запланирован на сентябрь 2026 года – это Всемирная шахматная олимпиада в Узбекистане.
Ранее ФИДЕ допустила женскую сборную России до участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир пройдет в испанском Линаресе в ноябре 2025 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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