Сергей Смагин: «Илюмжинов – один из самых авторитетных и уважаемых людей в мировых шахматах. Думаю, что его многие поддержат на выборах в ФИДЕ»

Смагин считает, что многие поддержат Илюмжинов на выборах главы ФИДЕ.

Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995-го по 2018 год. В интервью «Коммерсанту» он заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, которые пройдут в 2026 году.

«Для меня это неожиданная новость. Кирсан Николаевич является одним из самых авторитетных и уважаемых людей в мировых шахматах, он очень многое сделал для того, чтобы преодолеть раскол, сложившийся в 90-е годы.

Если он действительно выдвинет свою кандидатуру, то я думаю, что его многие поддержат.

Да, не все в FIDE хотят возвращения нашего флага, но мир разнообразен, у нас есть много союзников», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.