Смагин о том, что россиян нет в топ-10 рейтинга ФИДЕ: «Никакой катастрофы нет. У нас очень сильное поколение подрастает»
Смагин не видит катастрофы в том, что россиян впервые нет в топ-10 рейтинга ФИДЕ.
В новой версии рейтинга лучшим из россиян стал Ян Непомнящий – он идет на 14-м месте.
«В первую очередь отсутствие россиян в первой десятке связано со спадом Яна Непомнящего и прекращения выступлений на высшем уровне у Сергея Карякина.
У нас очень сильное поколение подрастает, таких талантов нет даже в Индии. Я уверен, что все у наших шахмат будет хорошо. Никакой катастрофы нет, тем более что женские шахматы у нас на высоте, а в мужских мы в процессе перезагрузки», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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