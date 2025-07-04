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Сергей Шипов: «Диапазон шахматистов от 20 до 30 лет у нас объективно слабый. Остается только завидовать Индии»

Шипов считает слабым нынешнее поколение российских шахматистов .

В новом рейтинге ФИДЕ впервые за все время в топ-10 не оказалось российских спортсменов. Лучшим из россиян стал Ян Непомнящий – он идет на 14-м месте.

«Это говорит только о том, что у Непомнящего спад. У нас полно шахматистов от 18 до 30 лет, но, к сожалению, у нас только Ян имеет рейтинг более 2 700 единиц. Мы надеемся на наших молодых шахматистов.

Два поколения от 10 до 20 лет подают большие надежды, а диапазон от 20 до 30 лет у нас объективно слабый, поэтому на данный момент остается только завидовать индийским друзьям», – сказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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