Карпов об отсутствии россиян в топ-10 рейтинга ФИДЕ: «Можно только сожалеть об этом. Думаю, это связано с тем, что наши шахматисты мало играют в турнирах»

Карпов выразил сожаление из-за отсутствия россиян в топ-10 рейтинга ФИДЕ.

После неудачного выступления Яна Непомнящего на турнире UzChess Cup в десятке впервые в истории не осталось ни одного российского шахматиста.

«Можно только сожалеть о том, что никто из наших шахматистов не входит в десятку сильнейших в мире по рейтингу ФИДЕ. Я думаю, что это связано с тем, что они мало играют в турнирах. А почему мало, я не знаю.

Место в рейтинге считают по индивидуальному коэффициенту, а я считаю это вообще неправильным. Я думаю, что уровень игры наших гроссмейстеров, конечно, выше, чем их места в рейтинге ФИДЕ. И Ян Непомнящий по качеству игры точно находится в десятке лучших в мире.

Они считают уровень игры по коэффициенту, а это идиотизм. Это все, что можно сказать. Коэффициент ФИДЕ – это субъективный показатель, но другого, значит, еще не придумали», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.