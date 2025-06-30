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Сергей Карякин: «Кризис российских шахмат действительно существует. Нужны новые таланты»

Сергей Карякин заявил о кризисе в российских шахматах.

– После недавней неудачи Яна Непомнящего на турнире в Ташкенте выяснилось, что впервые в истории существования рейтинга ФИДЕ в топ-10 не будет российских шахматистов. Что думаете?

– На самом деле, я очень давно говорил, что в российских шахматах есть кризис. Многие связывали это с тем, что я баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, думали, что я как-то интерпретирую факты в свою пользу. Но факты – вещь упрямая.

Кризис российских шахмат, по крайней мере, на топ-уровне, действительно существует. Помимо того, что никого из россиян не будет в топ-10 мирового рейтинга, можно отметить и то, что пока никто из россиян не отобрался на турнир претендентов. И отберется ли – вопрос.

Здесь можно сказать и о том, что вырос общий уровень конкуренции, но и в России, по моим ощущениям, постепенно уходит то поколение, которое было в топе, в котором были я, Ян Непомнящий, чуть ранее – Владимир Крамник, другие сильные шахматисты. Ян очень достойно сражается, показывает высочайшие результаты, однако глобально – нужны новые таланты.

Должна появиться новая плеяда шахматистов, которые смогут эффективно заменить наше поколение. Пока в достаточном количестве таких ребят не вижу, хотя, конечно, отдельные таланты есть. Например, Иван Землянский.

– Что нужно Землянскому, да и другим талантливым ребятам, чтобы прорваться на самый верх и стать новым Гукешем?

– Это вопрос количества и качества тренировок. Для того чтобы достичь таких высочайших результатов, нужно буквально жить шахматами, тренироваться, работать на сборах и больше ничем другим не заниматься. Должна быть комплексная работа, включающая и спонсорскую поддержку.

Я надеюсь, что юные таланты из России рано или поздно себя проявят. Пока они не пробились на самый верх, но надеюсь, что это дело ближайших нескольких лет, – сказал Карякин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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Иван Землянский
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