Анатолий Карпов: «Мало кто хочет, чтобы Илюмжинов вернулся, потому что на посту главы ФИДЕ никто не делал больше гадостей, чем он»

Карпов негативно отнесся к желанию Илюмжинова участвовать в выборах главы ФИДЕ.

Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995-го по 2018 год. В интервью «Коммерсанту» он заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, которые пройдут в 2026 году.

«Думаю, это заявление порадовало немногих. Мало кто хочет, чтобы он вернулся. Сами понимаете, какие у него в таком случае шансы на победу.

Почему? Потому что в шахматах на посту главы ФИДЕ никто не делал больше гадостей, чем он», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов .

Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться на пост президента ФИДЕ и вернуть российским шахматистам флаг и гимн