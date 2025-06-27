Непомнящий о предпоследнем месте на турнире в Узбекистане: «Ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской»
Ян Непомнящий прокомментировал свой провал на турнире в Узбекистане.
Российский гроссмейстер занял предпоследнее место на UzChess Cup в Ташкенте.
«Ужасный турнир, ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской. Много пищи для размышлений.
Как говорил мой дед: «За одного битого двух небитых дают», – написал Непомнящий.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Яна Непомнящего
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