Непомнящий о предпоследнем месте на турнире в Узбекистане: «Ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской»

Ян Непомнящий прокомментировал свой провал на турнире в Узбекистане.

Российский гроссмейстер занял предпоследнее место на UzChess Cup в Ташкенте.

«Ужасный турнир, ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской. Много пищи для размышлений.

Как говорил мой дед: «За одного битого двух небитых дают», – написал Непомнящий.