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UzChess Cup. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Раппорт встретится с Эригайси, другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Прагнанандхой в седьмом туре UzChess Cup.

25 июня пройдут очередные партии турнира.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

7-й тур

Начало партий – 13.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Пархам Магсудлу (Иран)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) 

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аравинд Читамбарам (Индия) 

Рихард Раппорт (Венгрия) – Арджун Эригайси (Индия)

Турнирное положение: Абдусатторов, Эригайси, Магсудлу – по 4, Синдаров – 3,5, Прагнанандха, Якуббоев – по 3, Раппорт, Непомнящий – по 2,5, Читамбарам – 2, Вохидов – 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
UzChess Cup
результаты
Шамсиддин Вохидов
Рихард Раппорт
Жавохир Синдаров
Рамешбабу Прагнанандха
Нодирбек Якуббоев
Арджун Эригайси
Аравинд Читамбарам
logoЯн Непомнящий
Нодирбек Абдусатторов
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