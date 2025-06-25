UzChess Cup. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Раппорт встретится с Эригайси, другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Прагнанандхой в седьмом туре UzChess Cup.
25 июня пройдут очередные партии турнира.
Узбекистан, Ташкент
7-й тур
Начало партий – 13.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Пархам Магсудлу (Иран)
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аравинд Читамбарам (Индия)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Арджун Эригайси (Индия)
Турнирное положение: Абдусатторов, Эригайси, Магсудлу – по 4, Синдаров – 3,5, Прагнанандха, Якуббоев – по 3, Раппорт, Непомнящий – по 2,5, Читамбарам – 2, Вохидов – 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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