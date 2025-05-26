Ян Непомнящий: «Мне поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно»
Непомнящий заявил, что ему поступали предложения сменить спортивное гражданство.
«Честно говоря, мне несколько раз поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно.
Буду ли продолжать выступать за Россию? Других планов у меня нет», – сказал Ян Непомнящий.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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