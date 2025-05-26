Ян Непомнящий: «Мне поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно»

Непомнящий заявил, что ему поступали предложения сменить спортивное гражданство.

«Честно говоря, мне несколько раз поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно.

Буду ли продолжать выступать за Россию? Других планов у меня нет», – сказал Ян Непомнящий.