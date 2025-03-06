Ян Непомнящий: «Кубок мира в Индии меня немного смущает. Ведущим шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу – порвут на сувениры»

Ян Непомнящий объяснил, почему шахматистам в Индии опасно выходить на улицу.

С 31 октября по 27 ноября в Индии пройдет Кубок мира.

– Радует, что все ключевые события года будут проходить в местах, где не будет серьезных визовых проблем.

– В данный момент проблем с визами у меня нет. Еще какое-то время будет действующий шенген. На самом деле история с Лондоном в прошлом году была для меня новой, из ряда вон. Что касается мест проведения, то я уверен, что в Самарканде будут хорошие условия. А вот Кубок мира в Индии меня немного смущает. Какое-то время до этого турнира есть, будет возможность подготовиться. Ранее я один раз играл в Калькутте, мне не понравилось.

– Проблемы с едой?

– В целом. Климат, обстановка. Понятно, что там огромный шахматный бум. Фанаты неистовствуют. Ведущим индийским шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу. Порвут на сувениры. Известно, что крикет – вид спорта номер один в Индии, но шахматы постепенно подбираются. Так что лишний раз на улицу лучше не выходить, – сказал российский гроссмейстер Непомнящий .