Ян Непомнящий: «С шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, так же продолжаю общаться»

Теги Кубок мира Ян Непомнящий Политика Шахматы

Ян Непомнящий рассказал, как изменились отношения с украинскими шахматистами.

Российский гроссмейстер ответил на вопрос о том, как складывается общение с иностранцами после начала боевых действий на Украине.

«Честно говоря, не сказал бы, что что-то сильно изменилось. Понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, так же продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось.

Но если взять Кубок мира – это очень большой старт, и я очень скучал по этой атмосфере. Ведь в Баку было много людей, которых я давно не видел. И было приятно встретить многих старых знакомых», – сказал Непомнящий.

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