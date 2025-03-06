Ян Непомнящий: «Про предложение Ниманна я не думал. Это какой-то анекдот. Сто тысяч сюда – сто тысяч туда»

Непомнящий заявил, что не думал о предложении Ниманна сыграть в блиц на деньги.

Американец Ханс Ниманн предложил Яну Непомнящему сыграть в блиц на 100 тысяч долларов.

Ранее ряд гроссмейстеров подозревали Ниманна в читерстве, а также отмечали, что он позволяет себе неподобающие высказывания в адрес других шахматистов.

«Про предложение Ниманна я не думал. Но в целом – это хайп ради хайпа. Это какой-то анекдот. Сто тысяч сюда – сто тысяч туда.

Он вызывает на матч всех, но у меня нет такой истории с ним, как у Даниила Дубова», – приводит слова Непомнящего ТАСС.

«Турнир закончится, какое-то время пройдет, будет время подумать, но в целом мне кажется, Ханс уже всех вызвал, причем по несколько раз. Я так понимаю, завтра-послезавтра он играет матч с Даней Дубовым. Посмотрим, как матч пройдет, а касательно его заманчивых предложений... Мне, честно говоря, просто не совсем нравится такой подход.

Может быть, лет 120 назад такие вызовы были в порядке вещей, что я там вызываю, обеспечиваю призовой фонд или что-то такое. Сейчас как будто уже нет. Но, может быть, история движется по спирали.

Дело не в рациональности, мне просто не совсем нравится, что это как-то... медийно в каком-то смысле. Можно по-разному, скажем так, сформулировать вызов на матч или предложение сыграть, но мне кажется, тут именно на первом месте стоит хайп. Мое частное мнение», – сказал Непомнящий в видео , опубликованном в телеграм-канале ChessMaster.

Ханс Ниманн предложил Непомнящему $100 тысяч за блиц-матч: «Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями»