Рихард Раппорт: «Читинг – это серьезная проблема сейчас. Не только в онлайн-шахматах, но вообще»
Рихард Раппорт назвал читы серьезной проблемой не только в онлайн-шахматах.
«Читинг – это серьезная проблема сейчас. Не только в онлайн-шахматах, но вообще. Но с этим надо бороться. Представляете, вы играете в бильярд, а вам компьютер подсказывает, в какую часть шара надо ударить. В шахматах то же самое. Любая подсказка компьютера дает огромное преимущество», – сказал венгерский гроссмейстер.
Раппорт занимает 28-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На данный момент он участвует в турнире «Аэрофлот Опен» в Москве и отстает от лидера Яна Непомнящего на полбалла (после восьми туров из девяти).
Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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