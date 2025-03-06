Рихард Раппорт: «Читинг – это серьезная проблема сейчас. Не только в онлайн-шахматах, но вообще»

Рихард Раппорт назвал читы серьезной проблемой не только в онлайн-шахматах.

«Читинг – это серьезная проблема сейчас. Не только в онлайн-шахматах, но вообще. Но с этим надо бороться. Представляете, вы играете в бильярд, а вам компьютер подсказывает, в какую часть шара надо ударить. В шахматах то же самое. Любая подсказка компьютера дает огромное преимущество», – сказал венгерский гроссмейстер.

Раппорт занимает 28-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На данный момент он участвует в турнире «Аэрофлот Опен» в Москве и отстает от лидера Яна Непомнящего на полбалла (после восьми туров из девяти).

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