Раппорт об участии в «Аэрофлот опен»: «Мне все равно на критику. Не жалею, что приехал в Москву, хорошо провожу время, играю против сильных соперников»
Рихард Раппорт заявил, что ему безразлична критика из-за приезда в Россию.
Венгерский шахматист участвует в турнире «Аэрофлот опен», который проходит в Москве и завершится 6 марта.
«Мне все равно на критику. Я не читаю комментариев. Не жалею, что приехал в Москву. Я хорошо провожу время здесь, выступаю, может, не так хорошо, но играю против сильных соперников. Турнир организован отлично. Главное – это шахматы», – сказал Раппорт.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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