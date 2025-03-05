Раппорт об участии в «Аэрофлот опен»: «Мне все равно на критику. Не жалею, что приехал в Москву, хорошо провожу время, играю против сильных соперников»

Рихард Раппорт заявил, что ему безразлична критика из-за приезда в Россию.

Венгерский шахматист участвует в турнире «Аэрофлот опен», который проходит в Москве и завершится 6 марта.

«Мне все равно на критику. Я не читаю комментариев. Не жалею, что приехал в Москву. Я хорошо провожу время здесь, выступаю, может, не так хорошо, но играю против сильных соперников. Турнир организован отлично. Главное – это шахматы», – сказал Раппорт.