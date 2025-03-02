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Джинсы, в которых Карлсену запретили играть на ЧМ по рапиду, продали на аукционе за 36 тысяч долларов

Джинсы Магнуса Карлсена с ЧМ по рапиду продали на аукционе за 36 тысяч долларов.

Карлсену запретили играть в джинсах на турнире в Нью-Йорке из-за несоответствия дресс-коду. Тогда норвежский шахматист снялся с чемпионата мира в знак протеста.

Позже ФИДЕ отменила правила и разрешила игрокам появляться на турнирах в джинсах.

Теперь эти джинсы продали на аукционе за 36 тысяч долларов (3 177 360 рублей по текущему курсу). 

На штаны поступило в общей сложности 94 заявки, а деньги будут направлены в организацию Big Brothers Big Sisters, цель которой — «помочь детям раскрыть свой полный потенциал и построить будущее».

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
деньги
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