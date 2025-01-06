«Можно попросить ФИДЕ о переходе под их флаг. Это как бы полная нейтральность». Дубов – о разных нейтральных статусах в шахматах

Даниил Дубов рассказал о разных нейтральных статусах в шахматах.

Российские шахматисты не могут выступать на международных турнирах под флагом России.

– Не от одного игрока слышала, что попадать на крутые турниры с российским паспортом и сейчас крайне сложно.

– Ха-ха, я тоже такое слышал. На самом деле, тут есть нюанс, в котором я сам относительно недавно разобрался, раньше меня это не тревожило. Постараюсь объяснить понятно.

Смысл в том, что если ты имеешь российское спортивное гражданство и играешь на любом международном турнире, напротив твоей фамилии стоит флаг ФИДЕ. Такие правила нейтрального статуса. При этом в официальной системе ФИДЕ, на сайте ФИДЕ у тебя будет российский триколор.

В то же время ты можешь написать в ФИДЕ и попросить их официально о переходе под их флаг. Это как бы полная нейтральность. Получается, у людей в протоколе флажки одинаковые, но статус разный. Так было и в Нью-Йорке.

– А в чем смысл?

– Этот статус важен для организаторов международных турниров. Я в этом году собираюсь довольно много играть: распланировал календарь, чтобы побороться за очки FIDE Circuit, хочу побольше выступать на опенах и не только. Написал в разные места и был озадачен, что почти отовсюду получил такой ответ: «Ты отличный парень, мы тебя очень ждем, но сначала реши вопрос с ФИДЕ ».

Как-то так вышло, что, видимо, к некоторому удивлению наших великолепных патриотов и консерваторов, я их не порадовал и от триколора до сих пор не отказался. Кстати, один из немногих, включая и людей, которые в ФШР на контрактах.

– Ты будешь отказываться от флага?

– Пока не знаю. Сейчас Новый год, праздники, подумаю об этом позже, – рассказал Дубов .

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