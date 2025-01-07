Володар Мурзин: «Карлсен на прошлом ЧМ в Самарканде так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Уже не обращаю внимания на такие моменты»
Володар Мурзин заявил, что его не удивила ситуация с джинсами Магнуса Карлсена.
В декабре российский шахматист Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке. Норвежец Карлсен снялся с турнира, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований.
– Турнир оказался богатым на события и скандалы. Отвлекал ли этот инфошум?
– Нет, спокойно на это реагировал. С джинсами не в первый раз случается история. На прошлом чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде Магнус так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Поэтому уже не обращаю внимания на такие моменты, – отметил Мурзин.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем