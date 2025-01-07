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Володар Мурзин: «Карлсен на прошлом ЧМ в Самарканде так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Уже не обращаю внимания на такие моменты»

Володар Мурзин заявил, что его не удивила ситуация с джинсами Магнуса Карлсена.

В декабре российский шахматист Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке. Норвежец Карлсен снялся с турнира, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований.

– Турнир оказался богатым на события и скандалы. Отвлекал ли этот инфошум?

– Нет, спокойно на это реагировал. С джинсами не в первый раз случается история. На прошлом чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде Магнус так же пришел на партию в джинсах и спортивной форме. Поэтому уже не обращаю внимания на такие моменты, – отметил Мурзин.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Володар Мурзин
logoчемпионат мира по блицу
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoМагнус Карлсен
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