Мурзин о шахматах в Индии: «Они взяли за основу советскую систему с господдержкой, помноженную на огромное население и трудолюбие нации. Любой ребенок с улицы может стать топовым шахматистом»

Володар Мурзин отметил роль советской системы в шахматных успехах Индии.

В декабре российский гроссмейстер Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке.

– В чем секрет вашего успеха на этом турнире? Помимо раннего приезда, о котором нам рассказывала ваша мама.

– В прошлом году на ЧМ по рапиду в Самарканде я поделил третье место. Тогда удалось обыграть Непомнящего, Левона Ароняна, того же Прагнанандха. Поэтому этот результат нельзя назвать случайным или неожиданным.

Да, конкуренция здесь была высочайшая. Даже Магнус (Карлсен) провалил рапид-турнир, неудачно сыграв в первые два дня. Я же играл стабильно и использовал все свои моменты. Что касается акклиматизации, то я начал готовиться к поездке в США заранее. Стал сдвигать время и ложиться все позже и позже. Поэтому по прилете в Нью-Йорк смена часовых поясов прошла для меня безболезненно.

– Самое особенное поздравление с чемпионством?

– Пожалуй, самое приятное и запоминающееся было поздравление от 15-го чемпиона мира Виши Ананда , который поздравил меня не только на английском, но и на русском языке. <...>

– В чем причина колоссального прогресса индийских шахмат за последние 10 лет?

– Они взяли за основу советскую систему шахмат с государственной поддержкой, помноженную на огромное население и трудолюбие нации. Любой ребенок с улицы может стать топовым шахматистом. Это культивируется в обществе, поэтому очень многие родители отдают своих детей именно в шахматы. Количество занимающихся там огромное, – отметил Мурзин.

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