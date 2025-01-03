Володар Мурзин заявил, что не отклонял приглашения Федерации шахмат России на турниры

Шахматист Володар Мурзин заявил, что не отклонял приглашения на турниры в России.

В декабре российский гроссмейстер Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке.

– Ваше мнение о заявлении главы Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова о том, что вам надо начать работать с Евгением Томашевским?

– Очень оригинальное заявление, учитывая, что Михаил Робертович (Кобалия) привел меня к титулу чемпиона мира по рапиду. Евгений Томашевский – сильный гроссмейстер, но в последние годы он работал с юниорской сборной Азербайджана. Так что только удивляюсь словам президента ФШР.

– Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев говорит, что федерация постоянно приглашает вас на внутренние турниры, но вы игнорируете эти запросы. Не отвечаете ни «нет», ни «да»...

– В качестве примера моего «игнорирования» исполнительный директор называет суперфинал-2024 и командный чемпионат России-2024. Могу опровергнуть эти слова.

Ни на один из этих турниров никаких приглашений от ФШР не было. Да их и не могло быть в принципе. На суперфинал надо отбираться, а на командном ЧР команды формируют региональные федерации, – сказал Мурзин.

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