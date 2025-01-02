Карлсен о том, что разделил победу на ЧМ по блицу с Непомнящим: «Мы оба играли в шахматы на высоком уровне и заслуживали победы»
Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Карлсен в финале дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью, а затем согласились разделить победу.
«За всю свою карьеру я ни разу не договаривался о ничьей заранее. Мы с Яном пошутили в ситуации, когда не было четких правил для тай-брейка. Это не было попыткой повлиять на ФИДЕ, но была надежда, что ФИДЕ согласится с нашим предложением.
Если уж на то пошло, то это была плохая шутка, учитывая серьезность ситуации. Я думаю, что сам матч показал двух игроков, играющих в шахматы на высоком уровне, в равной борьбе, и оба заслуживали победы», – сказал 16-й чемпион мира по шахматам.
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