Карлсен о том, что разделил победу на ЧМ по блицу с Непомнящим: «Мы оба играли в шахматы на высоком уровне и заслуживали победы»

Магнус Карлсен отверг обвинения в договорном характере финала ЧМ по блицу.

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Карлсен в финале дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью, а затем согласились разделить победу.

«За всю свою карьеру я ни разу не договаривался о ничьей заранее. Мы с Яном пошутили в ситуации, когда не было четких правил для тай-брейка. Это не было попыткой повлиять на ФИДЕ, но была надежда, что ФИДЕ согласится с нашим предложением.

Если уж на то пошло, то это была плохая шутка, учитывая серьезность ситуации. Я думаю, что сам матч показал двух игроков, играющих в шахматы на высоком уровне, в равной борьбе, и оба заслуживали победы», – сказал 16-й чемпион мира по шахматам.

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