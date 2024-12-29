Володар Мурзин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по рапиду.

«Мне легко играть с ведущими гроссмейстерами, потому что это очень интересно. Я хотел победить, мне немного повезло, но это сработало. Кумиров в шахматах у меня нет», – сказал 18-летний российский шахматист.

«Это моя стратегия – играть стабильно в рапиде. В классических партиях иногда я пытаюсь играть агрессивно, но в рапиде я стараюсь играть стабильно.

Позиция может быть равной, но я просто буду продолжать играть, играть, играть, и, возможно, мой соперник сделает ошибку, и я ею воспользуюсь. Надеюсь, это не сон. Не знаю, что сказать еще. Я действительно счастлив», – добавил Мурзин.