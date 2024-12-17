Гукеш прыгнул с тарзанкой в честь завоевания титула чемпиона мира по шахматам

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прыгнул с тарзанкой в честь завоевания титула чемпиона мира.

Видео опубликовано на ютуб-канале The Indian Express.

12 декабря Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону в Сингапуре. После победы индиец рассказал, что хочет отметить титул прыжком с тарзанкой.

Гукешу 18 лет, он самый молодой в истории чемпион мира по шахматам.

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