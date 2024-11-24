Карякин о матче на первенство мира: «Гукеш фаворит, он молод, в последнее время показывал высокие результаты. Дин Лижэнь к каждому турниру подходил в ужасной форме»

Сергей Карякин назвал Гукеша фаворитом в матче за шахматную корону.

25 ноября в Сингапуре стартует матч между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу за звание чемпиона мира.

«Гукеш является фаворитом матча, он молод, в последнее время показывал высокие результаты. Если смотреть на последние результаты Дин Лижэня, то к каждому турниру подходил в ужасной форме.

Но это спорт, все может поменяться, нельзя исключать того, что Дин Лижэнь хорошо подготовится. Он чемпион мира, а просто так это звание никому не достается.

Сложно загадывать, как будет идти матч, нужно будет смотреть на тенденции, которые будут заданы в первых партиях. Я не исключаю, что будет тай-брейк, но думаю, что соперникам все же хватит 14 партий», – сказал участник матча на первенство мира 2016 года россиянин Карякин .