Голосование по вопросу снятия санкций с российских шахматистов проходит в открытом формате

Голосование по вопросу снятия санкций с шахматистов РФ проходит в открытом формате.

«Согласно правилам ФИДЕ, голосование должно быть открытым. Не тайным», – заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в ходе ассамблеи организации в Будапеште.

Участники голосования могут выбрать один из трех вариантов – оставить санкции в силе, снять ограничения или допустить до соревнований спортсменов с ограниченными возможностями и детей в командных турнирах после консультации с Международным олимпийским комитетом.