Голосование по вопросу снятия санкций с российских шахматистов проходит в открытом формате
Голосование по вопросу снятия санкций с шахматистов РФ проходит в открытом формате.
«Согласно правилам ФИДЕ, голосование должно быть открытым. Не тайным», – заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в ходе ассамблеи организации в Будапеште.
Участники голосования могут выбрать один из трех вариантов – оставить санкции в силе, снять ограничения или допустить до соревнований спортсменов с ограниченными возможностями и детей в командных турнирах после консультации с Международным олимпийским комитетом.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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