Анатолий Карпов: «Исключение России из ФИДЕ носит политический характер. Не понимаю, зачем это сделано»

Анатолий Карпов считает лишение ФШР членства в ФИДЕ политическим решением.

– Сейчас все обсуждают, что нашу федерацию исключили из . Зачем они это сделали? Много ли теперь потеряет ФИДЕ и вообще мировые шахматы?

– Мне все время задают эти вопросы. Я деталей не знаю. Но делается это в год столетия Международной шахматной федерации. Идут против девиза, который когда-то, сто лет назад, федерации, которые создавали Международную шахматную, они выбрали правильный девиз: «Gens Una Sumus». «Мы все – одна семья». И это решение об исключении Российской шахматной федерации из международной жизни идет против позиции тех, кто создавал федерацию.

Я не понимаю, зачем это сделано. Мы все понимаем, что это (исключение России из ФИДЕ) носит политический характер, но зачем люди сделали, кто голосовал, и вот этот комитет по этике, — я тоже не понимаю, кто там принимает участие в работе комитета.

– А вот что значит формулировка, временно исключили, временно отстранили?

– Я думаю, что они боятся. Они чувствуют давление на них. Это просчет тех людей, которые выбирают. Потому что комитет по этике – это комитет по непонятно чему.

– А почему мы так сильно не расстраиваемся? Почему нет паники, не заламываем руки, не рвем на себе волосы? Почему мы так спокойно воспринимаем?

– Меня это тоже удивляет. Мы должны были возмутиться с самого начала, когда перестали нашу команду приглашать на шахматные олимпиады. Почему мы это проглотили?

– Почему мы не сильно расстроены? Потому что мы самая сильная шахматная мировая держава?

– Конечно. Были и остаемся, – сказал 12-й чемпион мира.