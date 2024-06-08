Ишмуратова об отстранении Федерации шахмат России: «Очень недальновидное решение людей, которые должны просчитывать действия на 10 шагов и более»

Теги Светлана Ишмуратова ФИДЕ ФШР Шахматы

Светлана Ишмуратова назвала недальновидным отстранение Федерации шахмат России.

Ранее комиссия по этике ФИДЕ решила лишить членства российскую организацию на два года из-за деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Очень недальновидное решение людей, которые должны просчитывать свои действия на десять шагов вперед и более.

В очередной раз Россия испытывает политическое давление и подвергается изоляции посредством такого удобного и податливого инструмента, как Украина», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.

1 комментарий
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Да пофиг всем на ФШР. Это никак не мешает российским гроссам играть)
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