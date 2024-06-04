Тренер Ласицкене: «Мария не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию после травмы»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Игры БРИКС Легкая атлетика

Тренер Марии Ласицкене объяснил, почему она не выступит на Играх БРИКС.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту сейчас проходит реабилитацию после травмы. 

«Маша, к сожалению, не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию, скоро мы планируем приступить к специальной физической подготовке.

Намереваемся как можно быстрее вернуться к участию в соревнованиях», – сказал Геннадий Габрилян.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.

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