Тренер Ласицкене: «Мария не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию после травмы»
Тренер Марии Ласицкене объяснил, почему она не выступит на Играх БРИКС.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту сейчас проходит реабилитацию после травмы.
«Маша, к сожалению, не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию, скоро мы планируем приступить к специальной физической подготовке.
Намереваемся как можно быстрее вернуться к участию в соревнованиях», – сказал Геннадий Габрилян.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.