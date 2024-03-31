Поткин о турнире претенденток: «Наши девушки одни из фаворитов. Болеем и желаем удачи Горячкиной и Лагно»

Теги турнир претендентов Екатерина Лагно Женская сборная России Владимир Поткин Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Шахматы

Владимир Поткин высказался о шансах россиянок на турнире претенденток.

Турнир пройдет в Торонто с 3 по 22 апреля. Там сыграют российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

«Наши девушки одни из фаворитов. Болеем и желаем удачи Александре Горячкиной и Катерине Лагно. У наших девушек есть все шансы на победу.

Но все-таки по праву китаянки (Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи – Sports) тоже в числе фаворитов, раз им принадлежит корона. Конкурентки очень сильные. Китайская школа будет тоже хорошо готова к турниру претендентов.

Поэтому будет очень интересно следить за женским турниром тоже», – сказал тренер женской сборной России.

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