Поткин о турнире претенденток: «Наши девушки одни из фаворитов. Болеем и желаем удачи Горячкиной и Лагно»

Владимир Поткин высказался о шансах россиянок на турнире претенденток.

Турнир пройдет в Торонто с 3 по 22 апреля. Там сыграют российские шахматистки и .

«Наши девушки одни из фаворитов. Болеем и желаем удачи Александре Горячкиной и Катерине Лагно. У наших девушек есть все шансы на победу.

Но все-таки по праву китаянки (Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи – Sports) тоже в числе фаворитов, раз им принадлежит корона. Конкурентки очень сильные. Китайская школа будет тоже хорошо готова к турниру претендентов.

Поэтому будет очень интересно следить за женским турниром тоже», – сказал тренер женской сборной России.