Карякин о предложении выступать за США: «Я еще даже гроссмейстером не был. С одной стороны, было заманчиво, а с другой, Америка нам чужда»

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.

– Вам предлагали сменить спортивное или в принципе гражданство?

– Мне предлагали выступать под нейтральным флагом. Это не секрет. Предлагала Международная шахматная федерация (ФИДЕ) участвовать в разных соревнованиях. Кубок мира, чемпионат мира по блицу. Но я решил, что я под нейтральным флагом выступать не буду. Жду, когда можно будет выступать под российским. Обязательно сыграю.

А так, были предложения раньше. Самое заманчивое и неожиданное предложение было, когда мне было 10 лет, но я уже был чемпионом Европы, на мире успешно выступал. Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США. Из этого можно сделать вывод, что Америка целенаправленно охотится за талантливыми детьми.

Мне предлагали, когда я еще даже гроссмейстером не был (Карякин получил это звание в 12 лет – Sports.ru). С одной стороны, было заманчиво. А с другой стороны, Америка нам чужда. Да и шахматной жизни там на той момент тоже особо не было.

Мы понимали, что в странах Советского Союза шахматная жизнь куда более насыщенная, даже несмотря на финансовые проблемы, мы все равно отвергли это предложение. Но оно было, – рассказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.