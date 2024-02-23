Карякин о предложении выступать за США: «Я еще даже гроссмейстером не был. С одной стороны, было заманчиво, а с другой, Америка нам чужда»
Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.
– Вам предлагали сменить спортивное или в принципе гражданство?
– Мне предлагали выступать под нейтральным флагом. Это не секрет. Предлагала Международная шахматная федерация (ФИДЕ) участвовать в разных соревнованиях. Кубок мира, чемпионат мира по блицу. Но я решил, что я под нейтральным флагом выступать не буду. Жду, когда можно будет выступать под российским. Обязательно сыграю.
А так, были предложения раньше. Самое заманчивое и неожиданное предложение было, когда мне было 10 лет, но я уже был чемпионом Европы, на мире успешно выступал. Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США. Из этого можно сделать вывод, что Америка целенаправленно охотится за талантливыми детьми.
Мне предлагали, когда я еще даже гроссмейстером не был (Карякин получил это звание в 12 лет – Sports.ru). С одной стороны, было заманчиво. А с другой стороны, Америка нам чужда. Да и шахматной жизни там на той момент тоже особо не было.
Мы понимали, что в странах Советского Союза шахматная жизнь куда более насыщенная, даже несмотря на финансовые проблемы, мы все равно отвергли это предложение. Но оно было, – рассказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.
Так что есть подозрение, что один российский гроссмейстер просто врет.
Кстати, я вполне допускаю, что реально шла речь о возможности поехать учиться в США по стипендии для талантливых детей из развивающихся стран, там таких много. Досочинить пару деталей - и готовое патриотическое интервью.
Если вы используете активно японскую продукцию, то не стоит, в теории, говорить, что японское нам не нужно, и вообще без них жили и проживем
Все эти тупые бытовые параллели приплел к обсуждению "гений" на batterbine.
историю кирсана илюмжинова о похищении инопланетянами,
аккурат перед выборами президента шахматной федры...
p.s. как мог так и пересказал...)
Заветные чащи открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Берёзовым соком, берёзовым соком."