Карякин о предложении выступать за США: «Я еще даже гроссмейстером не был. С одной стороны, было заманчиво, а с другой, Америка нам чужда»

Теги ФИДЕ Кубок мира сборная России Сергей Карякин чемпионат мира по блицу сборная США Шахматы

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.

– Вам предлагали сменить спортивное или в принципе гражданство?

– Мне предлагали выступать под нейтральным флагом. Это не секрет. Предлагала Международная шахматная федерация (ФИДЕ) участвовать в разных соревнованиях. Кубок мира, чемпионат мира по блицу. Но я решил, что я под нейтральным флагом выступать не буду. Жду, когда можно будет выступать под российским. Обязательно сыграю.

А так, были предложения раньше. Самое заманчивое и неожиданное предложение было, когда мне было 10 лет, но я уже был чемпионом Европы, на мире успешно выступал. Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США. Из этого можно сделать вывод, что Америка целенаправленно охотится за талантливыми детьми.

Мне предлагали, когда я еще даже гроссмейстером не был (Карякин получил это звание в 12 лет – Sports.ru). С одной стороны, было заманчиво. А с другой стороны, Америка нам чужда. Да и шахматной жизни там на той момент тоже особо не было.

Мы понимали, что в странах Советского Союза шахматная жизнь куда более насыщенная, даже несмотря на финансовые проблемы, мы все равно отвергли это предложение. Но оно было, – рассказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

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45 комментариев
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Ну не знаю, кому-то чужда, а кто-то вполне себе осознает "не чуждость" США, пользуясь каждый день компами или ноутами на винде, юзая ворд или эксель, про чуждые поделки типа ютуба и т.д. я промолчу...
+65
-14
+51
Ответ белый ветер
Давно известно, что США охотятся за талантами по всему миру. А вот почему мы не охотимся? Нам же не надо да?))
Все же спят и видят, как стать гражданином РФ
+40
-3
+37
Давно известно, что США охотятся за талантами по всему миру. А вот почему мы не охотимся? Нам же не надо да?))
+26
-4
+22
Ну да,в два года он о Советском Союзе знал многое..
+21
-5
+16
При этом что-то немного молодых супергроссмейстеров выступают за США, представляя при этом совсем не богатые страны типа Узбекистана, Индии, Ирана.
Так что есть подозрение, что один российский гроссмейстер просто врет.
+18
-6
+12
Ответ белый ветер
Давно известно, что США охотятся за талантами по всему миру. А вот почему мы не охотимся? Нам же не надо да?))
А зачем Переферийной -ресурсноориентированной экономике таланты по всему миру? в этом нет экономического обоснования
+12
-1
+11
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
Я вас огорчу, но страны средней Азии давно переориентировались на Южную Корею. Какие то люди к нам безусловно ездят, но самой низкой квалификации.
+12
-1
+11
Ответ batterbin
Ну не знаю, кому-то чужда, а кто-то вполне себе осознает "не чуждость" США, пользуясь каждый день компами или ноутами на винде, юзая ворд или эксель, про чуждые поделки типа ютуба и т.д. я промолчу...
У тех, кто больше всего вопят что чужда, через одного то недвижка, то дети, то паспорт американские. То и всё вместе. И я не про простых граждан.
+10
0
+10
Ответ Michael1969
При этом что-то немного молодых супергроссмейстеров выступают за США, представляя при этом совсем не богатые страны типа Узбекистана, Индии, Ирана. Так что есть подозрение, что один российский гроссмейстер просто врет.
Любовь к своей стране, народу, культуре, корням, истории - очень хорошее и похвальное дело. Но почему же записные патриоты при этом через одного - позорные лжецы? Или может прав был классик когда говорил, что патриотизм это последнее прибежище негодяя?
Кстати, я вполне допускаю, что реально шла речь о возможности поехать учиться в США по стипендии для талантливых детей из развивающихся стран, там таких много. Досочинить пару деталей - и готовое патриотическое интервью.
+10
-3
+7
Еще один обобщатель. "Нам" это кому?
+10
-3
+7
Меня царицей сoблазняли, нo не пoддался я.
+6
-1
+5
Как может быть заманчиво то, что чуждо? ) Я не понимаю
+3
0
+3
Ответ Docker14
Челоид, ты на мефе плотно сидишь? Если я уже 3 года за рулем японской тойоты камри, то, судя по твоей логике, автоматически становлюсь поклонником самураев, и обязан выражать какую-то благодарность Японии за достойную машину???
Это у вас, по ходу, проблемы с логикой.
Если вы используете активно японскую продукцию, то не стоит, в теории, говорить, что японское нам не нужно, и вообще без них жили и проживем
+3
0
+3
Не нам, а вам
+2
0
+2
Ответ Togliattinec
Это у вас, по ходу, проблемы с логикой. Если вы используете активно японскую продукцию, то не стоит, в теории, говорить, что японское нам не нужно, и вообще без них жили и проживем
Так про это никто и не говорил, в том числе и Карякин. В чем противоречия юзать инотехнику и выступать за свою страну? Карякин как раз про это. У нормальных людей есть понимания "Родины" и ее символов. У других нет, в чем проблема?
Все эти тупые бытовые параллели приплел к обсуждению "гений" на batterbine.
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Ответ Analjinn
Какая-то вопиющая глупость. Свято место пусто не бывает, жить можно и без экселей.
Можно и без электричества жить и что?
+2
0
+2
Ответ Артём Ларсон
Все же спят и видят, как стать гражданином РФ
Монсон не даст соврать
+2
0
+2
Ответ Зоновский петух
Я вас огорчу, но страны средней Азии давно переориентировались на Южную Корею. Какие то люди к нам безусловно ездят, но самой низкой квалификации.
Я не огорчился)
+3
-1
+2
походу пересказал своими словами,
историю кирсана илюмжинова о похищении инопланетянами,
аккурат перед выборами президента шахматной федры...
p.s. как мог так и пересказал...)
+1
0
+1
Ответ Michael1969
При этом что-то немного молодых супергроссмейстеров выступают за США, представляя при этом совсем не богатые страны типа Узбекистана, Индии, Ирана. Так что есть подозрение, что один российский гроссмейстер просто врет.
В США нет финансирования спортсменов как у нас. Там сам должен искать спонсоров. Поэтому Карякину это точно не подошло бы
+1
0
+1
Говори за себя, полено неотесанное. Я лично вырос на прекрасном американском кинематографе, мультиках, музыке, на книжках великих американских писателей, например, таких как Марк Твен и Эрнест Хемингуэй, позже Генри Миллер и Роберт Пенн Уоррен. О том, что мне лично дали компьютерные технологии, изобретенные в Штатах, вообще говорить не приходится.
+1
0
+1
"Открой нам, Отчизна, просторы свои,
Заветные чащи открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Берёзовым соком, берёзовым соком."
+1
0
+1
В США нет такого финансирования спортсменов. Вряд ли ему интересно было бы получать университетскую степендию и самому искать себе спонсоров.
+1
0
+1
Он о себе на вы?!
+1
0
+1
Ответ batterbin
Ну не знаю, кому-то чужда, а кто-то вполне себе осознает "не чуждость" США, пользуясь каждый день компами или ноутами на винде, юзая ворд или эксель, про чуждые поделки типа ютуба и т.д. я промолчу...
А ещё GPS ведь.
+2
-1
+1
Ответ Артём Ларсон
Все же спят и видят, как стать гражданином РФ
И получить квартиру в Грозном или хотя бы Саранске
0
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Ответ f0mk4
А согласись тогда он, сейчас может бы и меньше вызывал отвращения
Комментарий удален модератором
Ответ Mbest77
В США нет финансирования спортсменов как у нас. Там сам должен искать спонсоров. Поэтому Карякину это точно не подошло бы
12-ти летнему вундеркинду это было бы не трудно.
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Ответ Michael1969
При этом что-то немного молодых супергроссмейстеров выступают за США, представляя при этом совсем не богатые страны типа Узбекистана, Индии, Ирана. Так что есть подозрение, что один российский гроссмейстер просто врет.
В разном возрасте гражданство меняли на американское Камский, Со, Каруана, Аронян, Домингес. Не вижу причин не заинтересоваться и юным Карякиным.
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"Ваш джаз нам чужд"
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