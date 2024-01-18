Сергей Карякин: «Отказ Карлсена от турнира претендентов стал грустной формальностью, потому что он ожидался»

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Сергей Карякин ТАСС Шахматы

Карякин высказался об отказе Карлсена участвовать в турнире претендентов.

«Этот отказ стал, к сожалению, грустной формальностью, потому что он ожидался.

Если чисто логически посудить, Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира и, конечно, не для того, чтобы потом отобраться на чемпионат мира через турнир претендентов. Это глупо», – сказал Карякин.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

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