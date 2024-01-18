Сергей Карякин: «Отказ Карлсена от турнира претендентов стал грустной формальностью, потому что он ожидался»

Карякин высказался об отказе Карлсена участвовать в турнире претендентов.

«Этот отказ стал, к сожалению, грустной формальностью, потому что он ожидался.

Если чисто логически посудить, отказался защищать звание чемпиона мира и, конечно, не для того, чтобы потом отобраться на чемпионат мира через турнир претендентов. Это глупо», – сказал .

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем .