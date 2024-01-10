Смагин о договорной партии Дубова и Непомнящего: «Ребятам пора перестать заниматься ерундой. В большом спорте делать такие вещи – глупость»

Вице-президент ФШР назвал глупостью договорную партию Дубова и Непомнящего.

Российские шахматисты и сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу. Главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

Позже Дубов заявил: «Такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и работу судей».

«Мне кажется, ребятам пора перестать заниматься ерундой и более серьезно относиться к шахматам, в настолько большом спорте делать такие вещи – это глупость.

Яну нужно сосредоточиться на своей главной цели – стать чемпионом мира, и не тратить силы впустую.

Я считаю, что пора перестать в онлайн-турнирах разыгрывать денежные призы, а в живых соревнованиях нужно установить более четкие профессиональные правила.

Не думаю, что Сhess.com будет как-то разбирать эту партию и что-то делать с Даней и Яном, потому что им по большому счету все равно, лишь бы ведущие гроссмейстеры мира играли в их турнирах», – сказал Смагин.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!