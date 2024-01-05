Отец Карлсена о читерстве: «На высшем уровне это действительно проблема, но не такая серьезная, как некоторые думают»

Теги Магнус Карлсен Хенрик Карлсен Шахматы

Отец Магнуса Карлсена высказался о читерстве в шахматах.

«Думаю, что читерство – это то, о чем нам надо говорить. Особенно в онлайн-шахматах, где обманывать намного легче. Нужно принимать меры, и, надеюсь, однажды эта проблема будет решена.

Впрочем, в профессиональных шахматах на высшем уровне это действительно проблема, но не такая серьезная, как некоторые думают», – сказал Хенрик Карлсен.

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