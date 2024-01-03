«Иногда кто-то снимает стресс бокалом вина или пива, но это не улучшает игру. Карлсен во время турниров точно не злоупотреблял». Дворкович о шахматистах

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Аркадий Дворкович Шахматы

Дворкович заявил, что Магнус Карлсен не злоупотреблял алкоголем на турнирах.

Ранее 16-й чемпион мира из Норвегии Карлсен рассказал, что иногда выпивает во время игры в онлайн-соревнованиях.

«Конечно, иногда кто-то снимает стресс бокалом вина или пива, но, конечно, это не улучшает игру. Это вопрос снятия стресса, расслабления в конце тяжелого дня, и, возможно, некоторые шахматисты этим пользуются.

И Магнус во время турниров точно не злоупотреблял. Если когда и выпивал бокал вина, то точно не перед партией», – сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

«Я проснулся от того, что кто-то позвал меня». Карлсен приехал на топ-турнир пьяным – и выиграл партию за 6 часов!

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