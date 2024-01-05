Отец Карлсена: «Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно играть матч на первенство мира, необходимо поменять формат»

Отец Магнуса Карлсена сказал, почему сын отказался от матча на первенство мира.

« очень счастлив в той новой жизни, которая у него теперь. Думаю, не надо недооценивать те пять матчей за звание чемпиона мира, в которых он участвовал. Все напряжение непосредственно матчей и процесса подготовки к ним.

И последний матч против Яна Непомнящего был очень равный и сложный в первой половине, и Магнус рассказал, что в конце он не чувствовал радости, а только облегчение, что он не проиграл, что давление, которое он испытывал, спало.

Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно, необходимо поменять формат. Но он не будет на это напирать, потому что понимает, что это уже традиции», – сказал .