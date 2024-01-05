Отец Карлсена: «Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно играть матч на первенство мира, необходимо поменять формат»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Хенрик Карлсен Шахматы

Отец Магнуса Карлсена сказал, почему сын отказался от матча на первенство мира.

«Магнус очень счастлив в той новой жизни, которая у него теперь. Думаю, не надо недооценивать те пять матчей за звание чемпиона мира, в которых он участвовал. Все напряжение непосредственно матчей и процесса подготовки к ним.

И последний матч против Яна Непомнящего был очень равный и сложный в первой половине, и Магнус рассказал, что в конце он не чувствовал радости, а только облегчение, что он не проиграл, что давление, которое он испытывал, спало.

Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно, необходимо поменять формат. Но он не будет на это напирать, потому что понимает, что это уже традиции», – сказал Хенрик Карлсен.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий