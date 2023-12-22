Сергей Карякин: «Путин выдвинулся на выборы президента – слава богу, все хорошо»

Сергей Карякин ответил на вопрос, собирается ли начать карьеру в политике.

Гроссмейстер стал участником «Команды Путина», которая будет поддерживать действующего президента РФ на выборах в 2024 году.

– Насколько плотно планируете участвовать в предвыборной кампании Владимира Путина?

– Я принимал участие в деятельности инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича кандидатом в президенты на предстоящие выборы. Он выдвинулся – слава богу, все хорошо.

Планирую проводить поездки по регионам и вести общение с молодежью, своим примером их каким-то образом вдохновить на то, чтобы мы вместе развивали Россию, нашу любимую страну, и выступали единым фронтом.

– Сами не собираетесь начинать политическую карьеру? Может быть, выставить свою кандидатуру в депутаты Государственной думы на ближайших выборах 2026 года?

– С одной стороны, это решение, как говорится, на виду, оно напрашивается. А с другой стороны, у меня нет самоцели обязательно пойти в политику. Поэтому как получится, так и получится. Я специально для этого ничего не делаю.

– При той общественной деятельности, которую вы и до СВО вели, но после ее начала особенно активизировали, насколько хватает времени профессионально заниматься шахматами?

– Понятное дело, что это отнимает время. Но здесь уже вопрос приоритетов. Потому что объективно турниров у меня стало гораздо меньше. И время высвободилось.

Когда весной 2022 года я в первый раз приехал в Донецк и увидел, что мы действительно можем сделать какое-то доброе дело, привезти бойцам необходимые вещи, то понял, что в этом есть моя роль, моя миссия на данном историческом отрезке.

Продолжаю это делать, и недавно мне сообщили, что примерно за полтора года наша общая совместная помощь фронту составила 150 млн рублей. Считаю, что это очень большое дело, – сказал шахматист.