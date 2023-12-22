Сергей Карякин: «Путин выдвинулся на выборы президента – слава богу, все хорошо»

Теги Владимир Путин Сергей Карякин Политика Шахматы

Сергей Карякин ответил на вопрос, собирается ли начать карьеру в политике.

Гроссмейстер стал участником «Команды Путина», которая будет поддерживать действующего президента РФ на выборах в 2024 году.

– Насколько плотно планируете участвовать в предвыборной кампании Владимира Путина?

– Я принимал участие в деятельности инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича кандидатом в президенты на предстоящие выборы. Он выдвинулся – слава богу, все хорошо.

Планирую проводить поездки по регионам и вести общение с молодежью, своим примером их каким-то образом вдохновить на то, чтобы мы вместе развивали Россию, нашу любимую страну, и выступали единым фронтом. 

– Сами не собираетесь начинать политическую карьеру? Может быть, выставить свою кандидатуру в депутаты Государственной думы на ближайших выборах 2026 года?

– С одной стороны, это решение, как говорится, на виду, оно напрашивается. А с другой стороны, у меня нет самоцели обязательно пойти в политику. Поэтому как получится, так и получится. Я специально для этого ничего не делаю.

– При той общественной деятельности, которую вы и до СВО вели, но после ее начала особенно активизировали, насколько хватает времени профессионально заниматься шахматами?

– Понятное дело, что это отнимает время. Но здесь уже вопрос приоритетов. Потому что объективно турниров у меня стало гораздо меньше. И время высвободилось.

Когда весной 2022 года я в первый раз приехал в Донецк и увидел, что мы действительно можем сделать какое-то доброе дело, привезти бойцам необходимые вещи, то понял, что в этом есть моя роль, моя миссия на данном историческом отрезке.

Продолжаю это делать, и недавно мне сообщили, что примерно за полтора года наша общая совместная помощь фронту составила 150 млн рублей. Считаю, что это очень большое дело, – сказал шахматист.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, это было действительно очень неожиданно
+50
0
+50
Сергей вы не поверите, мы с семьей уже 2 недели с бабочками в животе, после того как его попросили учавствовать на выборах, до этого было все настолько не понятно, смутно, и волнительно. Однажды вышел в подьезд, а там американец штаны поправляет( оно нам надо? А теперь марта ждем больше чем всех остальных праздников. Мы с семьей решили все свои др оставить в прошлом, и отмечать их все с 15-17 марта! Как бы приурочить к рождению новой великой державы, и мы хотим быть к этому причастны!
+41
-2
+39
До последнего никто и предположить не мог, что выдвинется
+30
0
+30
Ответ HRYNDEL
Да высунь ты уже язык из его булок!!!
Как может молодой шахматист не понимать, что ему десятки лет жить после развенчания культа?
+24
0
+24
Каспаров - шахматист, а корякин нет
+26
-3
+23
Ответ Sashi
Да, это было действительно очень неожиданно
ход конем от геостратега
+19
0
+19
Да высунь ты уже язык из его булок!!!
+19
-2
+17
Ответ Alex Filipovich
Как может молодой шахматист не понимать, что ему десятки лет жить после развенчания культа?
Когда был подростком и сам играл на разного рода соревнованиях по шахматам, думал, что чем выше уровень шахматиста, тем он умнее. Время показало, что эта теория была ошибочной)
+16
0
+16
Сергей, у президента не может быть все иначе. Он на полном гособеспечении, его защищают спецслужбы, врачи сопровождают его в поездках, папки с новостями о мире и стране подносятся к на его стол ежедневно, а вот на сколько хороши дела у простых россиян? Лучше задайтесь этим вопросом, тем более вы планируете поездки по регионам - так постарайтесь узнать о проблемах большинства населения, не акцентируя свое внимание на встречах единой россии, народного фрона, юнармии и прочих обьединений и организаций, где вы вряд ли узнаете правдивое
+10
0
+10
Ответ Bartez1986
До последнего никто и предположить не мог, что выдвинется
а вышло через Жогу
+9
0
+9
Слава Жоге, что попросил, а то Владимирыч мог и забыть, а затем документы не успел бы оформить.
+9
-1
+8
Сергей как истинный гроссмейстер просчитал все ходы к моменту аналлингуса и успешно его совершил .
+8
0
+8
Всегда хотелось понять, как можно лицемерить до такой степени.
+7
0
+7
а что именно хорошо и при чем тут бог?
+6
0
+6
cextyjr
+5
0
+5
Первый раз приехал в Донецк весной 2022 года?! - а где ты был 8 лет бесчинств киевского режима???
+5
-1
+4
– Насколько плотно планируете участвовать в предвыборной кампании Владимира Путина?
- Настолько плотно, насколько залезет язык.
+4
0
+4
ляди на параде
+3
0
+3
Звучит так будто Карягин переживает за то что дедушка все таки смог выдвинуться
+3
0
+3
Ответ DrDro
А если бы не выдвинулся, то страна бы стала похожа на вселенную Безумного Макса.
так она уже
+2
0
+2
Ответ Alex Filipovich
Как может молодой шахматист не понимать, что ему десятки лет жить после развенчания культа?
будет следующему лизать. Толик Карпов всю жизнь это делает, с большим успехом
+3
-2
+1
уххх теперь то заживём
0
0
0
Проходная пешка
0
0
0
А что конкретно хорошо, Сергей?
0
0
0
ноги уже ему поцеловал?
0
0
0
Жаль, что Карякин не понимает, что он всего лишь пешка.
0
0
0
Знаменосец спортивного парада на красной площади уже определен))
0
0
0
Ответ Гекдениз Кардениз
ход конем от геостратега
кобылой
0
0
0
А что, могло быть иначе?
0
0
0
до последнего сомневался, но все же решил выдвигаться, не подводить же Терешкову
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий