ФШР заключила контракт с шахматистом Нестеровым на 10 лет

Федерация шахмат России подписала 10-летний контракт с Арсением Нестеровым.

На подписании присутствовал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Шахматы омолаживаются, у нас большие успехи у юниоров в этом году и мы этим гордимся. На чемпионатах мира разных возрастных категорий наши юноши выиграли множество медали. Особенно стоит отметить золото Алексея Гребнева на ЧМ до 18 лет и серебро Арсения Нестерова на ЧМ до 20 лет.

Сегодня мы подписали контракт с Арсением. Это наше новое направление, которое призвана помочь нашим талантам развиваться.

Мы будем помогать с поиском спонсоров, с тренерской поддержкой. Можно сказать, что это профессиональный контракт.

С другой стороны, у ребят появляются обязанности. В том числе, это гарантия, чтобы шахматисты не меняли федерацию. В ином случае им придется вернуть те средства, которые мы в них вложили по этом соглашению», – сказал Филатов.