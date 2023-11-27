ФШР окажет финансовую поддержку Алексею Гребневу для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу

Теги чемпионат мира по быстрым шахматам ТАСС ФШР Александр Ткачев Алексей Гребнев Шахматы

ФШР окажет финансовую поддержку Алексею Гребневу для участия в ЧМ по рапиду и блицу.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

24 ноября Гребнев стал победителем первенства мира по шахматам среди юношей младше 18 лет. 

«В этом году Алексей Гребнев показал выдающийся результат в юношеских шахматах: сначала стал победителем первенства Азии среди юниоров, которое прошло в Индии, а недавно за тур до финиша обеспечил себе победу на первенстве мира до 18 лет в Италии.

Следующим важнейшим международным стартом для Алексея станет мужской чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в конце декабря в Узбекистане. Все расходы по участию Алексея Федерация шахмат России берет на себя», – заявил Ткачев. 

Чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.

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