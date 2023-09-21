Сергей Шипов: «Победить читерское зло невозможно. Понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений»

Теги Владимир Крамник Сергей Шипов Шахматы

Шахматист Сергей Шипов считает, что «победить читерское зло невозможно».

В сентябре 14-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник отказался играть на сайте Chess.com (заблокирован в России) из-за большого количества читеров.

«Владимир Крамник – это авторитет и великий шахматист. К его словам и действиям нужно относиться уважительно. Какие-то негативные оценки, намеки, попытки выставить чемпиона мира в дурном свете – глупы.

Да, читерство словно раковая опухоль присутствует в онлайн-состязаниях. Вылечить полностью ее невозможно, нужно мириться с этим или бороться», – сказал российский гроссмейстер Сергей Шипов.

По словам Шипова, любой шахматист сейчас может «подключать во время игры компьютерные ходы, подсматривая в движок».

«А сильное желание или злой умысел это только провоцируют. Победить это читерское зло невозможно. Я понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений.

И также есть много других гроссмейстеров, которые предпочитают не играть в основных зонах, чтобы сохранить ощущение, что ты хороший шахматист», – добавил Шипов.

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий