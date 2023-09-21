Сергей Шипов: «Победить читерское зло невозможно. Понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений»

Шахматист Сергей Шипов считает, что «победить читерское зло невозможно».

В сентябре 14-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник отказался играть на сайте Chess.com (заблокирован в России) из-за большого количества читеров.

«Владимир Крамник – это авторитет и великий шахматист. К его словам и действиям нужно относиться уважительно. Какие-то негативные оценки, намеки, попытки выставить чемпиона мира в дурном свете – глупы.

Да, читерство словно раковая опухоль присутствует в онлайн-состязаниях. Вылечить полностью ее невозможно, нужно мириться с этим или бороться», – сказал российский гроссмейстер Сергей Шипов.

По словам Шипова, любой шахматист сейчас может «подключать во время игры компьютерные ходы, подсматривая в движок».

«А сильное желание или злой умысел это только провоцируют. Победить это читерское зло невозможно. Я понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений.

И также есть много других гроссмейстеров, которые предпочитают не играть в основных зонах, чтобы сохранить ощущение, что ты хороший шахматист», – добавил Шипов.

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