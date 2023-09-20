Ниманн отказался играть на одном турнире с Крамником. Ханса приглашал лично Владимир

Ханс Ниманн отказался играть на турнире Levitov Chess, на котором выступит Крамник.

Об этом рассказал гроссмейстер Александр Шиманов.

«Примерно неделю назад на Chess.com Крамник сел играть с Ниманном. Сыграли одну партию, во второй Крамник подставился под мат в два хода, Ниманн в ответ сдался. Крамник записал у нас видосик на канале с некими вопросами в сторону Ханса.

Ханс в ответ сказал: «Владимир Борисыч, если есть вопросы, то пожалуйста, готов прибыть куда угодно, вы меня потестите, потренируете и можете потом сказать, что вы думаете о моем интересном стиле».

Крамник и Левитов в ответ пригласили Ханса в Амстердам. Друзья, у нас будет турнир, 21 сентября начинается, Levitov Chess.

Сначала Ханс гостил (игнорировал – Sports.ru) несколько дней Крамника, потом пришел ответ, что он играет на чемпионате мира U20, поэтому, к сожалению, приехать не сможет. Выводы делайте сами», – сказал Шиманов на ютуб-канале Levitov Chess.

Ну турнире, помимо Крамника, планируют выступить Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов, Уэсли Со и другие.

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