Ниманн отказался играть на одном турнире с Крамником. Ханса приглашал лично Владимир

Теги Владимир Крамник Илья Левитов Ханс Ниманн Александр Шиманов Шахматы

Ханс Ниманн отказался играть на турнире Levitov Chess, на котором выступит Крамник.

Об этом рассказал гроссмейстер Александр Шиманов. 

«Примерно неделю назад на Chess.com Крамник сел играть с Ниманном. Сыграли одну партию, во второй Крамник подставился под мат в два хода, Ниманн в ответ сдался. Крамник записал у нас видосик на канале с некими вопросами в сторону Ханса.

Ханс в ответ сказал: «Владимир Борисыч, если есть вопросы, то пожалуйста, готов прибыть куда угодно, вы меня потестите, потренируете и можете потом сказать, что вы думаете о моем интересном стиле».

Крамник и Левитов в ответ пригласили Ханса в Амстердам. Друзья, у нас будет турнир, 21 сентября начинается, Levitov Chess.

Сначала Ханс гостил (игнорировал – Sports.ru) несколько дней Крамника, потом пришел ответ, что он играет на чемпионате мира U20, поэтому, к сожалению, приехать не сможет. Выводы делайте сами», – сказал Шиманов на ютуб-канале Levitov Chess.

Ну турнире, помимо Крамника, планируют выступить Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов, Уэсли Со и другие. 

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2 комментария

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Ебздрогыч
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mamama
что и требовалось доказать... без читинга Ниманн боится играть
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