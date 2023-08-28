Карлсен о разрешении судебного спора с Ниманном: «Я готов сыграть с ним на будущих турнирах, если нам предстоит встретиться»

Магнус Карлсен заявил, что не станет отказываться от матчей с Хансом Ниманном.

Сегодня портал Chess.com сообщил, что судебный спор урегулирован.

Ранее американский гроссмейстер Ниманн подавал в суд на норвежца Карлсена, веб-сайт Chess.com, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group – за «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни». Ниманн пожаловался на организованную травлю в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

«Я признаю и понимаю заявление Chess.com, включая сообщение об отсутствии убедительных доказательств жульничества со стороны Ниманна в матче против меня на Sinquefield Cup. Я готов сыграть с Ниманом на будущих турнирах, если нам предстоит встретиться», – заявил норвежец.

Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам. В сентябре 2022 года он снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали».

На фоне того скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем в 100 онлайн-партиях.

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