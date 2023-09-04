Сергей Смагин: «Если Горячкина и Лагно зацепятся хотя бы за середину таблицы в мужском турнире, это будет большой успех. На большее рассчитывать трудно»
Вице-президент ФШР считает, что Горячкиной и Лагно лучше играть среди женщин.
Сегодня стало известно, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно выступят в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.
«Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жестких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток.
В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно.
Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют», – сказал Сергей Смагин.
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