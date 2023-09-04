Сергей Смагин: «Если Горячкина и Лагно зацепятся хотя бы за середину таблицы в мужском турнире, это будет большой успех. На большее рассчитывать трудно»

Теги суперфинал чемпионата России Екатерина Лагно Сергей Смагин суперфинал чемпионата России жен Александра Горячкина ТАСС Шахматы

Вице-президент ФШР считает, что Горячкиной и Лагно лучше играть среди женщин.

Сегодня стало известно, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно выступят в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.

«Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жестких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток.

В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно.

Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют», – сказал Сергей Смагин. 

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!

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5 комментариев

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Светлана Светлана
Ответ radio_weiss
А где он накосячил?
Он подобными высказываниями периодически подставляет своего начальника, который пытается наладить прокисшие отношения с некоторые ведущими шахматистами и шахматистками. ФШР пригласила Лагно и Горячкину, Филатов радостно объявил, что целых две женщины будут играть в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин, но тут выходит Смагин и говорит, что играть им там не стоит... 🙄
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Светлана Светлана
Этому господину лучше лишний раз не высказываться.
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Георгий Михеев
Ну почему? Если учесть что Карякин забил на игру, половина наших гроссов убежала в Европу спасать карьеру. Девки даже выиграть турнир могут -)))
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radio_weiss
Ответ Светлана Светлана
Этому господину лучше лишний раз не высказываться.
А где он накосячил?
0
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radio_weiss
Ответ Светлана Светлана
Он подобными высказываниями периодически подставляет своего начальника, который пытается наладить прокисшие отношения с некоторые ведущими шахматистами и шахматистками. ФШР пригласила Лагно и Горячкину, Филатов радостно объявил, что целых две женщины будут играть в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин, но тут выходит Смагин и говорит, что играть им там не стоит... 🙄
О, спасибо, интересная информация
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