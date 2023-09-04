Сергей Смагин: «Если Горячкина и Лагно зацепятся хотя бы за середину таблицы в мужском турнире, это будет большой успех. На большее рассчитывать трудно»

Вице-президент ФШР считает, что Горячкиной и Лагно лучше играть среди женщин.

Сегодня стало известно, что и выступят в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.

«Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жестких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток.

В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно.

Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют», – сказал Сергей Смагин.

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!