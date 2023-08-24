Карпов о переходе Сюгирова: «Гроссмейстеров у нас много. Если он хочет играть за Венгрию, значит, будет играть за них»

Теги сборная России Анатолий Карпов сборная Венгрии Санан Сюгиров Шахматы

Анатолий Карпов высказался о переходе Санана Сюгирова в сборную Венгрии.

Сюгиров занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в сборную другой страны.

«Гроссмейстеров у нас много. Если Сюгиров принял такое решение, это его право.

Это его дело – если он хочет играть за Венгрию, значит, он будет играть за них. Венгрия была сильной страной в шахматном плане.

Я считаю, что федерация должна заниматься этим (проблемой смены гражданства спортсменов), но если не занимается, то это личное дело шахматистов», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам. 

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