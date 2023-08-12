ФИДЕ призвала шахматисток, подвергшихся сексизму и насилию, обратиться в комиссию по этике. Более 100 шахматисток ранее подписали открытое письмо об этих случаях

ФИДЕ обратилась к шахматисткам, пострадавшим от сексизма и насилия.

В начале августа 14 шахматисток из Франции опубликовали открытое письмо, где сообщили о случаях сексизма и сексуального насилия со стороны тренеров, арбитров, менеджеров и других игроков. На данный момент обращение подписали более 100 женщин из шахматного сообщества.

После этого Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с ответным заявлением.

«Мы по достоинству ценим этих женщин за смелость и солидарность. ФИДЕ решительно выступает против любых действий, основанных на сексизме, включая любые формы жестокого обращения.

Призываем всех женщин-игроков, столкнувшихся с неправомерным поведением, подать жалобу в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине. Она ведет свою работу на условиях конфиденциальности и с уважением частной жизни тех, кто к ней обратится.

Мы также верим в силу шахматной семьи. Вместе мы можем улучшить культуру и сделать наше шахматное сообщество безопасным, уважительным и дружелюбным пространством для всех», – говорится в заявлении ФИДЕ.