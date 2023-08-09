После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс «Луч»

После взрыва на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс «Луч».

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.

Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва.

Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» – выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», – написал Воробьев.