После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс «Луч»

Теги происшествия Андрей Воробьев массовый спорт Водные виды

После взрыва на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс «Луч».

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.

Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва.

Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» – выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», – написал Воробьев.

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28 комментариев

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Yusa Naza
пользователи спортса могут не переходить на другие ресурсы за новостями.
+73
-1
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Ужратый Гусениц
Ответ Дмитрий
Все-таки, необходима какая-то спортивная привязка. Вот комплекс пострадал, значит и про спорт. Или у какого спортсмена окна вылетели, тоже повод.
можно еще что во время пожара пострадал календарь с Титовым за 2002 год
+40
-1
+39
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Trash Talking
"Как бы подвязать", - подумал Спортс :)
+35
-3
+32
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rarog
Дроны, сбитые на подлёте к Москве упали в 3456 м от вспомогательной базы команды 5 Московской Лиги по настольному футболу
+23
-1
+22
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Дмитрий
Ответ Yusa Naza
пользователи спортса могут не переходить на другие ресурсы за новостями.
Все-таки, необходима какая-то спортивная привязка. Вот комплекс пострадал, значит и про спорт. Или у какого спортсмена окна вылетели, тоже повод.
+10
-1
+9
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Судоплатов
опять "спортивная" новость
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Илья Савчук
Ответ rarog
Дроны, сбитые на подлёте к Москве упали в 3456 м от вспомогательной базы команды 5 Московской Лиги по настольному футболу
поздравляю вы приняты в редакцию
+5
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Uriy walmart
Ответ Злобный Конь
Однако ТАСС сообщает, что взрыв произошел в котельной и беспилотники ни при чем. Помню меня учили на оператора котельной - я свинтил ,попросту отказался.
Учили в котельной хранить пиротехнику?
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Александр Колодин
Ответ они повсюду
Четко заметен украинский след
Теперь все разгильдяйство в России можно смело валить на Украину. Как удобно. Особенно для чиновников и контролирующих органов.
+5
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Михаил Хромаков
как житель Сергиева Посада удивлен что даже тут про нас написали
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Алексей Минин
Ответ Дмитрий
Все-таки, необходима какая-то спортивная привязка. Вот комплекс пострадал, значит и про спорт. Или у какого спортсмена окна вылетели, тоже повод.
Можно пойти дальше.

"11 минут назад Мостовой прочитал новость N, на ресурсе X"
+3
0
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ks-1993
Ответ они повсюду
Четко заметен украинский след
Хранить пиротехнику рядом с заводом - это не след, а раздолбайство чье-то
+2
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Batt Monner
Ответ Павел Мельников
Привязали так привязали. Лишь бы людей спасли, бассейны дело наживное.
Согласен. Президент же сказал, надо не от водки умереть и не от каких-то взрывов, а только на сво
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Алексѣй Пестовъ
Спортс всё же нашёл лазейку, чтобы рассказать про это)
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Заборостроитель
"Эффект линзы"?🤔
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Злобный Конь
Однако ТАСС сообщает, что взрыв произошел в котельной и беспилотники ни при чем.

Помню меня учили на оператора котельной - я свинтил ,попросту отказался.
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Uriy walmart
Ответ Trash Talking
"Как бы подвязать", - подумал Спортс :)
ПФ, у воробьева даже тег есть
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gukmamop
притянули спорт! всем премию!
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forward1988
зачем это на якобы спортивном сайте?
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Beloded2007
Украден «Фольксваген» отца Сергия. Нашедшего Сергиев Пассат просим обращаться в нашу веру.
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Блистательно
Типичный Спортс. Если бы голубь покакал на спорткомплекс луч, они бы и в таком случае приплели
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Алексей Минин
Можно пойти дальше. "11 минут назад Мостовой прочитал новость N, на ресурсе X"
А можно позвонить Мостовому, Терюшкову с Газзаевым и спросить про этот взрыв. Вот и политсрач с трафиком будут)
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Michael Boldyrev
Ответ Злобный Конь
Однако ТАСС сообщает, что взрыв произошел в котельной и беспилотники ни при чем. Помню меня учили на оператора котельной - я свинтил ,попросту отказался.
О, ну если ТАСС, то точно не причем)
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Александр Колодин
Ответ Злобный Конь
Однако ТАСС сообщает, что взрыв произошел в котельной и беспилотники ни при чем. Помню меня учили на оператора котельной - я свинтил ,попросту отказался.
Склад пиротехники 40х40 метров принадлежащий частной компании.
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бацко нановша
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