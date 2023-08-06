Дворкович о россиянах и украинцах на Кубке мира: «Играть должны все. Мы должны соблюдать правила МОК, если не хотим потерять признание»

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал объединение шахматного мира своей миссией.

«Одна из моих миссий – объединять шахматный мир, чтобы играли все, независимо от национальности, религии, паспорта и других факторов. В целом это удается, несмотря на то что мир раздроблен во всякого рода конфликтах», – сказал глава Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) в интервью ютуб-каналу «Влобушкинъ».

После этого Дворкович также высказался об участии российских и украинских шахматистов на Кубке мира, который проходит в Баку с 30 июля по 24 августа.

«Несмотря на все ограничения и препятствия, мы обеспечиваем участие всех.

Мы всех приветствуем, играть должны все. ФИДЕ является организацией, признанной МОК (Международным олимпийским комитетом), – соответственно, мы должны соблюдать правила МОК, если не хотим потерять признание. Мы пока к этому не готовы, это повредит огромному числу национальных федераций, если мы вдруг пойдем против этих правил.

И мы соблюдаем минимально необходимые рекомендации МОК, которые тем не менее разрешают всем спортсменам играть под нейтральным флагом, в случае российских спортсменом в частности. И подавляющее большинство наших спортсменов предпочитают играть», – добавил Дворкович.