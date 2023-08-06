Дворкович о россиянах и украинцах на Кубке мира: «Играть должны все. Мы должны соблюдать правила МОК, если не хотим потерять признание»

Теги ФИДЕ МОК Кубок мира Аркадий Дворкович Шахматы

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал объединение шахматного мира своей миссией.

«Одна из моих миссий – объединять шахматный мир, чтобы играли все, независимо от национальности, религии, паспорта и других факторов. В целом это удается, несмотря на то что мир раздроблен во всякого рода конфликтах», – сказал глава Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) в интервью ютуб-каналу «Влобушкинъ».

После этого Дворкович также высказался об участии российских и украинских шахматистов на Кубке мира, который проходит в Баку с 30 июля по 24 августа.

«Несмотря на все ограничения и препятствия, мы обеспечиваем участие всех.

Мы всех приветствуем, играть должны все. ФИДЕ является организацией, признанной МОК (Международным олимпийским комитетом), – соответственно, мы должны соблюдать правила МОК, если не хотим потерять признание. Мы пока к этому не готовы, это повредит огромному числу национальных федераций, если мы вдруг пойдем против этих правил.

И мы соблюдаем минимально необходимые рекомендации МОК, которые тем не менее разрешают всем спортсменам играть под нейтральным флагом, в случае российских спортсменом в частности. И подавляющее большинство наших спортсменов предпочитают играть», – добавил Дворкович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий