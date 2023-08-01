Сергей Шипов: «Шахматам нечего делать в программе Олимпиад, потому что МОК сейчас – это полностью политизированная организация»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов выступил против включения шахмат в программу Олимпиад.

«Это очень давняя история, шахматисты уже четверть века бьются в эту закрытую дверь. (бывший президент FIDE) в свое время подружился со многими руководителями МОК, и был какой-то оптимизм, что вот-вот шахматы войдут в программу Олимпийских игр.

На мой взгляд, шахматам нечего делать в программе Олимпиад, как летних, так и зимних, потому что сейчас – это полностью политизированная организация, и такой русофобский ветер, который сейчас дует в шахматах, совершенно ни к чему», – сказал Шипов.

31Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о планах сделать шахматы показательным видом спорта на Олимпийских играх 2028 года.