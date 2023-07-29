Сергей Шипов: «Не считаю Непомнящего фаворитом Кубка мира. У него нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто»

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Ян Непомнящий Сергей Шипов ТАСС Шахматы

Международный гроссмейстер Сергей Шипов не считает Яна Непомнящего фаворитом Кубка мира.

«Это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного, но тем не менее будет за кого поболеть, в кого вложить душу.

Конечно, Магнус Карлсен фаворит, и, хотя он никогда не выигрывал этот турнир, его всегда считают главным претендентом на победу, возможно, с пятого раза ему удастся победить.

В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Александру Горячкину, буду за нее болеть. Думаю, обязательно будут сенсации, так как в нокаут-турнирах сильнейшие никогда легко не проходят весь путь. 

Что касается Яна Непомнящего, я не считаю его фаворитом, хотя все возможно. У Яна нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто.

Если говорить о других россиянах, то первый круг многие из них пропускают, во втором круге соперники будут более слабыми, а в третьем могут начаться трудности, так что пожелаем нашим бойцам удачи», – сказал Шипов

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. 

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