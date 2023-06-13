Шипов о Кубке мира: «То, что Непомнящий собирается играть, – это хороший знак, который означает, что он возвращается к жизни»

Сергей Шипов назвал хорошим знаком участие Яна Непомнящего на Кубке мира по шахматам.

Соревнования пройдут в Баку с 30 июля по 24 августа 2023 года.

«Безусловно, участие таких звезд, как Ян и Магнус (Карлсен), делает любой турнир интереснее. То, что Ян собирается играть, – это хороший знак, который означает, что он возвращается к жизни.

С другой стороны, Ян уже отобрался на турнир претендентов, а Магнус занимает первое место в рейтинге, так что, если он захочет, то будет там играть, и с этой точки зрения логика отбора на претендентский турнир несколько нарушается.

Я помню, как два года назад Магнус, которому не надо было отбираться на матч за звание чемпиона мира, обыграл нашего бойца Андрея Есипенко, так сложилась сетка. Но Кубок мира – это ведь отдельный феерический турнир, и не приглашать таких звезд тоже нельзя, и за это приходится в какой-то степени расплачиваться.

Я бы согласился не пускать Яна и Магнуса, но только если бы они сыграли между собой еще один нормальный классический матч», – сказал гроссмейстер Шипов.

Непомнящий, Карлсен, Каруана выступят на Кубке мира в Баку. На турнире будет разыгран крупнейший призовой фонд в истории